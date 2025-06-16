Національний перевізник Польщі поповнить флот 40 сучасними літаками Airbus A220

Польський національний авіаперевізник LOT підписав контракт на закупівлю 40 сучасних літаків Airbus A220 з можливістю придбати ще 44 додаткові машини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише "Європейська правда".

Туск назвав угоду найбільшою інвестицією в історії польської авіакомпанії.

"Угоду підписано! LOT купує 40 сучасних літаків Airbus A220 з опцією придбання ще 44. Це найбільша інвестиція в історії польського національного авіаперевізника. Ми будуємо лідера авіаперевезень в Європі", – написав Туск у соцмережі Х.

Контракт охоплює постачання 40 літаків Airbus A220 у двох версіях: -100 та -300 у 2027-2031 роках, уточнює Business Insider.

Літаки Airbus A220-300 – це вузькофюзеляжні реактивні літаки, що обслуговують короткі та середні дистанції та здатні перевозити від 130 до 160 пасажирів. Модель A220-100, своєю чергою, була розроблена для перевезення від 108 до 133 пасажирів.

Обидві моделі оснащені сучасними двигунами сімейства PW1500G виробництва Pratt&Whitney.

Регіональні літаки Airbus мають максимальну дальність польоту до 6700 км, що дозволить LOT здійснювати операції в рамках всієї європейської мережі.

Як оголосила компанія LOT, перший літак приєднається до флоту перевізника у 2027 році, а зрештою флот для обслуговування регіональних сполучень, після виведення з експлуатації літаків старішого покоління, складатиметься виключно з літаків Airbus A220-100 та -300. Це спростить планування польотів та забезпечить високу експлуатаційну ефективність.

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