Сибіга розповів своєму французькому колезі про нагальні потреби України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поспілкувався зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, зокрема, щодо ситуації у Чорному морі та нагальних потреб України.

Про це він повідомив у соцмережах у середу, 26 серпня, передає "Європейська правда".

Очільник українського МЗС поінформував свого колегу про ситуацію в Чорному морі на тлі того, що Росія "свідомо посилює атаки на порти та морські шляхи в розпал сезону збору врожаю, створюючи загрозу для економіки України, свободи судноплавства та глобальної продовольчої безпеки".

Сторони обговорили, як можуть працювати над практичними кроками, щоб морські шляхи залишалися відкритими та безпечними.

Також вони обговорили нагальні потреби України в протиповітряній обороні, зокрема в додаткових перехоплювачах для протидії балістичній загрозі з боку РФ.

"Ми також зосередилися на енергетичній стійкості та підготовці до прийдешньої зими. Росія й надалі намагатиметься використовувати зиму як зброю та завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що тиск на Росію "має стати більш системним і передбачуваним", а також, що за кожною масштабною російською атакою "має слідувати санкційна відповідь".

"Нам потрібні антибалістичні санкції, спрямовані на всю екосистему, що забезпечує російське виробництво ракет і дронів, а також відновлення міжнародних дій щодо заморожених російських активів, щоб російські кошти могли служити обороні України та допомогти швидше завершити цю війну", – акцентував Сибіга.

Сторони також скоординували позиції щодо поточних мирних зусиль і важливої ролі об’єднаної Європи в їх просуванні.

Окрім цього, Сибіга подякував Франції за її лідерство в межах "коаліції охочих" та за співголовування разом із Великою Британією та Німеччиною на саміті в Києві з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що його країна посилить свою підтримку та надішле ракети-перехоплювачі.

Під час виступу на "коаліції охочих" Макрон наголосив на необхідності не допустити постачання до Росії нафти, газу та дизельного палива через треті країни.