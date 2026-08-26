Сибига рассказал своему французскому коллеге о насущных потребностях Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига пообщался со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, в частности, по поводу ситуации в Чёрном море и насущных потребностей Украины.

Об этом он сообщил в социальных сетях в среду, 26 августа, передаёт "Европейская правда".

Глава украинского МИД проинформировал своего коллегу о ситуации в Черном море на фоне того, что Россия "сознательно усиливает атаки на порты и морские пути в разгар сезона сбора урожая, создавая угрозу для экономики Украины, свободы судоходства и глобальной продовольственной безопасности".

Стороны обсудили, как можно работать над практическими мерами, чтобы морские пути оставались открытыми и безопасными.

Также они обсудили насущные потребности Украины в противовоздушной обороне, в частности в дополнительных перехватчиках для противодействия баллистической угрозе со стороны РФ.

"Мы также сосредоточились на энергетической устойчивости и подготовке к предстоящей зиме. Россия и впредь будет пытаться использовать зиму как оружие и наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что давление на Россию "должно стать более системным и предсказуемым", а также что за каждой масштабной российской атакой "должен следовать санкционный ответ".

"Нам нужны антибаллистические санкции, направленные на всю экосистему, обеспечивающую российское производство ракет и дронов, а также возобновление международных мер в отношении замороженных российских активов, чтобы российские средства могли служить обороне Украины и помочь быстрее завершить эту войну", – подчеркнул Сибига.

Стороны также скоординировали позиции относительно текущих мирных усилий и важной роли объединенной Европы в их продвижении.

Кроме того, Сибига поблагодарил Францию за ее лидерство в рамках "коалиции желающих" и за сопредседательство вместе с Великобританией и Германией на саммите в Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа.

Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что его страна усилит свою поддержку и отправит ракеты-перехватчики.

Во время выступления на саммите "коалиции желающих" Макрон подчеркнул необходимость не допустить поставок в Россию нефти, газа и дизельного топлива через третьи страны.