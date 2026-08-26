Президент Фінляндії про непублічні мирні переговори, вступ в ЄС і НАТО та складну зиму

Александр Стубб – один з тих політиків, чия важливість для України виходить далеко за межі його посади. У минулому прем’єр-міністр, а зараз президент Фінляндії, він послідовно підтримує нашу державу, має довірливі відносини з українським керівництвом. Але найголовніше – те, що він є серед небагатьох європейців, хто має добрий особистий контакт з президентом США Дональдом Трампом.

Це зробило Стубба природним посередником у розмовах з США щодо України і завершення війни.

А фінський досвід війни з Росією робить його участь ще змістовнішою.

Про це, а також про європейське майбутнє України ми поговорили у Києві, куди президент прибув для відзначання Дня Незалежності нашої держави. Пропонуємо переглянути цю розмову в оригіналі, англійською, або з українською озвучкою, а текстова версія розмови – в матеріалі Стубб: Після війни з Росією ми погодилися на втрату території. Але в України все буде не так. Далі – основні його тези.

Відтоді як я став президентом у березні 2024 року, це мій, здається, п’ятий візит. І я бачу, що зараз ситуація у вас набагато краща, ніж була 2,5 роки тому.

Якщо оцінювати військову сторону, то дії Сил оборони України є дуже сильними останні 8–9 місяців.

Але ж це не означає, що зими не буде!

Зима настане, і це одна з причин, чому Фінляндія активно працює над тим, щоб в України було достатньо енергоносіїв, були дизельні генератори, зокрема від фінської Wärtsilä.

Тож дійсно, ми маємо готуватися до найгіршого.

Давайте подивимося, що може змусити Путіна та Росію закінчити війну.

Економіка точно не є такою причиною. Російська економіки вже зараз у поганому стані, але це не змусить його зупинити війну.

Загиблі чи поранені солдати теж не є такою причиною. Кількість втрат на фронті вже перевищила мільйон, і це ніяк не вплинуло на дії Росії.

Але ситуація може змінитися, якщо люди повстануть проти війни.

Ми бачимо за даними більш-менш достовірних опитувань, що десь 65% росіян хочуть припинити війну.

Назвати якусь дату завершення війни неможливо, але треба її наближати. А для цього – працювати за трьома напрямками: продовжувати постачати Україні необхідні засоби для ведення війни та подальшого опору, продовження політики санкцій, переговори.

Зрештою настане день, коли Росія усвідомить, що вона програла цю війну.

Або що вона не досягне стратегічних цілей. І ось тоді настане час для переговорів.

Вважаю, що американці грають першу скрипку у переговорах. Вони надають "парасольку". Та водночас не можна вирішувати за Європу без Європи. Над цим я працюю, намагаючись залучити до процесу якомога більше людей.

Червоні лінії Європи полягають у тому, що європейську безпеку не можна визначати без Європи. Це абсолютна відправна точка. При цьому українці мають усвідомлювати, що ми в одній команді – Україна та Європа, Україна та Фінляндія.

Саме тому я вважаю, що зрештою має дійти до членства України у Євросоюзі та у НАТО. Вікно можливостей відкрилося саме зараз.

Я щиро вважаю, що ви вже зараз перемагаєте. Якщо великий агресор прагне захопити меншу країну, позбавити її незалежності і суверенітету, але ця країна виживає – то вона є переможцем за визначенням.

Тому ми у Фінляндії говоримо про те, що отримали оборонну перемогу у війні з СРСР.

У 1939 році Росія напала на нас, ми пройшли через Зимову війну в дуже суворих умовах. А потім у нас була Друга радянсько-фінська війна, або "Війна-продовження" у 1941-44 роках.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Стубб: Після війни з Росією ми погодилися на втрату території. Але в України все буде не так.