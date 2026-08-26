Президент Финляндии о непубличных мирных переговорах, вступлении в ЕС и НАТО и сложной зиме

Александр Стубб – один из тех политиков, чье значение для Украины выходит далеко за рамки его должности. В прошлом премьер-министр, а сейчас президент Финляндии, он последовательно поддерживает нашу страну, поддерживает доверительные отношения с украинским руководством. Но самое главное – то, что он входит в число немногих европейцев, у которых есть хорошие личные контакты с президентом США Дональдом Трампом.

Это сделало Стубба естественным посредником в переговорах с США по вопросам Украины и прекращения войны.

А финский опыт войны с Россией делает его участие ещё более значимым.

Об этом, а также о европейском будущем Украины мы поговорили в Киеве, куда президент прибыл для празднования Дня Независимости нашего государства. Предлагаем посмотреть эту беседу в оригинале, на английском языке, или с украинской озвучкой, а текстовую версию беседы – в материале Стубб: После войны с Россией мы согласились на утрату территории. Но в Украине всё будет не так. Далее – основные его тезисы.

С тех пор как я стал президентом в марте 2024 года, это, кажется, мой пятый визит. И я вижу, что сейчас ситуация у вас намного лучше, чем была 2,5 года назад.

Если оценивать военную сторону, то действия Сил обороны Украины в последние 8–9 месяцев очень эффективны.

Но это же не значит, что зимы не будет!

Зима наступит, и это одна из причин, по которой Финляндия активно работает над тем, чтобы у Украины было достаточно энергоносителей, были дизельные генераторы, в частности от финской компании Wärtsilä.

Поэтому действительно, мы должны готовиться к худшему.

Давайте посмотрим, что может заставить Путина и Россию закончить войну.

Экономика точно не является такой причиной. Российская экономика уже сейчас находится в плохом состоянии, но это не заставит его остановить войну.

Погибшие или раненые солдаты тоже не являются такой причиной. Число потерь на фронте уже превысило миллион, и это никак не повлияло на действия России.

Но ситуация может измениться, если люди восстанут против войны.

Судя по данным более или менее достоверных опросов, мы видим, что около 65 % россиян хотят прекратить войну.

Назвать конкретную дату окончания войны невозможно, но нужно приближать этот момент. А для этого – работать в трёх направлениях: продолжать поставлять Украине необходимые средства для ведения войны и дальнейшего сопротивления, продолжать политику санкций, вести переговоры.

В конце концов наступит день, когда Россия осознает, что она проиграла эту войну.

Или что она не достигнет стратегических целей. И вот тогда настанет время для переговоров.

Считаю, что американцы играют первую скрипку в переговорах. Они предоставляют "зонтик". Но в то же время нельзя решать за Европу без Европы. Над этим я работаю, стараясь привлечь к процессу как можно больше людей.

Красные линии Европы заключаются в том, что европейскую безопасность нельзя определять без Европы. Это абсолютная отправная точка. При этом украинцы должны осознавать, что мы в одной команде – Украина и Европа, Украина и Финляндия.

Именно поэтому я считаю, что в конечном итоге Украина должна стать членом Евросоюза и НАТО. Окно возможностей открылось именно сейчас.

Я искренне верю, что вы уже сейчас побеждаете. Если крупный агрессор стремится захватить меньшую страну, лишить её независимости и суверенитета, но эта страна выживает – то она по определению является победителем.

Поэтому мы в Финляндии говорим о том, что одержали оборонную победу в войне с СССР.

В 1939 году Россия напала на нас, мы пережили Зимнюю войну в очень суровых условиях. А затем у нас была Вторая советско-финская война, или "Война-продолжение", в 1941–1944 годах.

Полное интервью – в материале Стубб: После войны с Россией мы согласились на утрату территории. Но в Украине всё будет не так.