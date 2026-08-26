Кошта: ЄС має до 2030 року бути готовим реагувати на гібридні загрози

Глава Європейської ради Антоніу Кошта заявив під час візиту до Литви, що Європейський Союз усвідомлює гібридні загрози, з якими зіштовхується його держави-члени.

Про це він сказав у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, його цитує LRT, пише "Європейська правда".

За його словами, ЄС працює над тим, щоб до 2030 року мати спроможність спільно реагувати на нові загрози.

"Ми всі, безперечно, усвідомлюємо загрози, з якими зіштовхуємося. І ми не лише зіштовхуємося з гібридними загрозами, але й усвідомлюємо ці гібридні атаки. Ми маємо план, щоб до 2030 року бути готовими до спільного реагування, бути готовими до об’єднаної відповіді на цю загрозу", – сказав він.

Кошта наголосив, що до підготовки такої відповіді залучені всі держави-члени ЄС, Європейська комісія та інші інституції ЄС.

За його словами, йдеться про протидію загрозам, які можуть бути спрямовані не лише проти окремої країни, а проти Європейського Союзу загалом.

"Усі держави-члени, Європейська комісія та всі європейські інституції працюють разом, щоб ми могли протидіяти загрозам, які є не лише загрозою для окремої держави-члена, а загрозою для нас усіх", – наголосив він.

Варто зауважити, що раніше ЗМІ писали, що Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у захисті від потенційних атак Росії на інфраструктуру цих країн, які можуть бути здійснені "під чужим прапором", про що неодноразово попереджали розвідки союзників.

Минулого місяця Литва направила військових для підкріплення сил спецпризначення з метою забезпечення безпеки термінала імпорту скрапленого природного газу, терміналу нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулювальної електростанції "Круоніс".

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.