Кошта: ЕС должен до 2030 года быть готов реагировать на гибридные угрозы

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил во время визита в Литву, что Европейский Союз осознает гибридные угрозы, с которыми сталкиваются его государства-члены.

Об этом он заявил в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, его цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По его словам, ЕС работает над тем, чтобы к 2030 году иметь возможность совместно реагировать на новые угрозы.

"Мы все, бесспорно, осознаем угрозы, с которыми сталкиваемся. И мы не только сталкиваемся с гибридными угрозами, но и осознаем эти гибридные атаки. У нас есть план, чтобы к 2030 году быть готовыми к совместному реагированию, быть готовыми к объединенному ответу на эту угрозу", – сказал он.

Кошта подчеркнул, что к подготовке такого ответа привлечены все государства-члены ЕС, Европейская комиссия и другие институты ЕС.

По его словам, речь идет о противодействии угрозам, которые могут быть направлены не только против отдельной страны, но и против Европейского Союза в целом.

"Все государства-члены, Европейская комиссия и все европейские институты работают вместе, чтобы мы могли противостоять угрозам, которые представляют собой не только угрозу для отдельного государства-члена, но и угрозу для всех нас", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в защите от потенциальных атак России на инфраструктуру этих стран, которые могут быть осуществлены "под чужим флагом", о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.

В прошлом месяце Литва направила военных для подкрепления сил специального назначения с целью обеспечения безопасности терминала импорта сжиженного природного газа, терминала нефтепродуктов, ключевой линии электропередачи с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции "Круонис".

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, ссылаясь на разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.