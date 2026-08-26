В Словакии хотят разрешить гражданам распускать парламент через референдум

Правительство Словакии одобрило проект поправки к конституции, предусматривающий возможность досрочного роспуска Национального совета путем референдума.

Об этом пишет Aktuality, передает "Европейская правда".

Согласно предложенным изменениям, парламент можно будет распустить до истечения его конституционного срока не только решением самих депутатов, но и по результатам народного голосования.

В Министерстве юстиции, которое подало эту поправку, пояснили, что она призвана выполнить публичное обещание премьер-министра Роберта Фицо создать механизм, с помощью которого граждане смогут самостоятельно прекратить полномочия парламента и инициировать досрочные выборы.

Референдум по вопросу роспуска Национального совета сможет объявить президент, если соответствующую петицию подпишут не менее 350 тысяч граждан, имеющих право голоса на парламентских выборах.

При этом референдум нельзя будет проводить в течение первых и последних шести месяцев полномочий парламента, а также последних шести месяцев каденции президента. Проведение такого голосования также будет невозможно во время войны или военного положения.

За один срок полномочий парламента референдум о его роспуске можно будет провести только один раз.

Для роспуска Национального совета потребуется, чтобы за это проголосовали три пятых избирателей от числа граждан, принимавших участие в предыдущих парламентских выборах.

Как отмечается, если референдум завершится решением о роспуске парламента, его председатель в течение семи дней должен объявить досрочные выборы.

Они должны состояться не позднее чем через 110 дней после объявления. Если спикер не выполнит это требование, выборы объявит президент.

Кроме того, результаты референдума можно будет обжаловать в Конституционном суде. Соответствующую жалобу можно будет подать в течение десяти дней после объявления результатов. Таким правом будут обладать не менее одной пятой части депутатов парламента или петиционная комиссия, инициировавшая референдум.

В то же время предложенные изменения не будут распространяться на действующий состав парламента: соответствующие положения вступят в силу только после истечения срока полномочий Национального совета, избранного в 2023 году.

Стоит отметить, что с момента возвращения к власти в 2023 году партия Фицо приняла меры по ликвидации антикоррупционных институтов, в частности упразднила Специальную прокуратуру, занимавшуюся громкими коррупционными делами, и расформировала NAKA – элитное подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок к конституции.

Свои оговорки относительно таких изменений ранее высказала Венецианская комиссия Совета Европы.

Лишь один из 10 референдумов в истории Словакии, в ходе которого в 2003 году голосовали за вступление страны в Европейский Союз, был успешным. Остальные провалились из-за низкой явки.