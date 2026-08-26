Біля Капітолія затримали чоловіка, який привіз туди гільйотину

Біля Капітолія та Верховного суду США затримали чоловіка, який пікапом привіз туди гільйотину.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Поліція Капітолія США у вівторок повідомила про затримання 35-річного чоловіка з Каліфорнії, який привіз у кузові свого пікапу реалістичних розмірів гільйотину та запаркувався у кварталі поруч з Верховним Судом і Капітолієм.

US Capitol Police

Чоловіка затримали за "володіння небезпечною зброєю". Слідчі з’ясовують деталі про нього та мотиви вчинку.

Журналістам не вдалось поспілкуватися з ним, проте брат затриманого у коментарі Los Angeles Times заявив, що гільйотина є "символом несхвалення" та що брат був розчарований одночасно демократами, республіканцями, президентом та губернатором Каліфорнії.

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