Возле Капитолия задержали мужчину, который привез туда гильотину

Возле Капитолия и Верховного суда США в Вашингтоне задержали мужчину, который на пикапе привез туда гильотину.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Полиция Капитолия США во вторник сообщила о задержании 35-летнего мужчины из Калифорнии, который привез в кузове своего пикапа гильотину реалистичных размеров и припарковался в квартале рядом с Верховным судом и Капитолием.

US Capitol Police

Мужчину задержали за "хранение опасного оружия". Следователи выясняют подробности о нем и мотивы поступка.

Журналистам не удалось пообщаться с ним, однако брат задержанного в комментарии Los Angeles Times заявил, что гильотина является "символом неодобрения" и что брат был разочарован одновременно демократами, республиканцами, президентом и губернатором Калифорнии.

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