63% французів стурбовані становищем країни

Серед французів станом на кінець літа переважають песимістичні настрої, 63% заявили, що стурбовані становищем країни.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від Elabe.

Опитування засвідчило, що 63% французів стурбовані теперішнім становищем країни. Песимістичні настрої переважають серед усіх груп населення та приблизно відповідають тому ж рівню, що й минулого року.

На запитання про емоції, які у них переважають, 41% назвали роздратування, 38% – злість, 29% втому, 24% страх. Надія опинилася лише на 9-му місці, про неї сказали 11% опитаних.

Дев’ять із десяти вважають, що справи в країні йдуть погано. Такі ж настрої фіксували і у вересні 2025 року.

При цьому, 69% респондентів кажуть, що особисто у них все гаразд.

"Песимізм переважає серед усіх груп населення, проте 18-34-річні дещо менш стурбовані (78%), аніж віком 50 років і старші (95%)", – зазначають в Elabe.

За політичними симпатіями, найбільш песимістично налаштовані прихильники ультраправого "Національного об’єднання" (97%).

Значущими факторами 61% опитаних назвали масштабні лісові пожежі, 45% – екстремальну спеку й посуху, 44% – подорожчання пального, 24% – витоки даних.

Пожежі виявились однозначним "лідером" серед усіх соціальних груп, а найчастіше згадувалися мешканцями півдня країни і пенсіонерами.

Менш як кожен п’ятий відзначили такі події як війна на Близькому Сході (16%), російсько-українська війна (14%) та раптова міграційна криза в іспанській Сеуті (13%).

На запитання про пріоритетні напрямки, якими має зайнятися уряд, 48% назвали питання купівельної спроможності населення, 32% – безпеку, 29% – держборг, 28% – охорону здоров’я, 27% – міграцію, 24% – протидію змінам клімату, 21% – боротьбу з соціальною несправедливістю. Розподіл пріоритетів різниться залежно від політичних симпатій опитаних.

Нагадаємо, давніше опитування на замовлення аналітичного центру ECFR засвідчило, що європейці переважно не мають добрих очікувань щодо майбутнього – ані власної країни, ані усього світу. Єдиною державою Європи, що зберігає оптимізм, несподівано виявилась Україна.

Детальніше про результати дослідження – у статті "ЄвроПравди": США – більше не союзник Європи. Як Трамп змінює думку в ЄС та хто втратив віру в Україну.