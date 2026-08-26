63% французов обеспокоены положением страны

По состоянию на конец лета среди французов преобладают пессимистические настроения, 63% обеспокоены положением страны.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного Elabe.

Опрос показал, что 63% французов обеспокоены нынешним положением дел в стране. Пессимистические настроения преобладают среди всех групп населения и примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

На вопрос о преобладающих эмоциях 41% назвали раздражение, 38% – злость, 29% – усталость, 24% – страх. Надежда оказалась лишь на 9-м месте, о ней сказали 11% опрошенных.

Девять из десяти считают, что дела в стране идут плохо. Такие же настроения фиксировались и в сентябре 2025 года.

При этом 69% респондентов говорят, что лично у них все в порядке.

"Пессимизм преобладает среди всех групп населения, однако 18–34-летние несколько менее обеспокоены (78%), чем люди в возрасте 50 лет и старше (95%)", – отмечают в Elabe.

В группах по политическим симпатиям, наиболее пессимистично настроены сторонники ультраправого "Национального объединения" (97%).

Значимыми факторами 61% опрошенных назвали масштабные лесные пожары, 45% – экстремальную жару и засуху, 44% – подорожание топлива, 24% – утечки данных.

Пожары оказались однозначным "лидером" среди всех социальных групп, а чаще всего упоминались жителями юга страны и пенсионерами.

Менее чем каждый пятый отметил такие события, как война на Ближнем Востоке (16%), российско-украинская война (14%) и внезапный миграционный кризис в испанской Сеуте (13%).

На вопрос о приоритетных направлениях, которыми должно заняться правительство, 48% назвали вопрос покупательной способности населения, 32% – безопасность, 29% – госдолг, 28% – здравоохранение, 27% – миграцию, 24% – противодействие изменениям климата, 21% – борьбу с социальной несправедливостью. Распределение приоритетов различается в зависимости от политических симпатий опрошенных.

Напомним, что ранее опрос, проведенный по заказу аналитического центра ECFR, показал, что европейцы в основном не имеют хороших ожиданий от будущего – ни своей страны, ни всего мира. Единственным государством Европы, сохраняющим оптимизм, неожиданно оказалась Украина.

Подробнее о результатах исследования – в статье "ЕвроПравды": США – больше не союзник Европы. Как Трамп меняет мнение в ЕС и кто потерял веру в Украину.