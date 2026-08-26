Німеччина: опитування підтверджують лідерство "АдН" перед місцевими виборами у Саксонії-Ангальт

Найновіше опитування щодо настроїв виборців перед виборами до місцевого парламенту у землі Саксонія-Ангальт підтверджує впевнене лідерство ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Опитування на замовлення ARD засвідчило, що якби вибори до місцевого парламенту Саксонії-Ангальт проходили вже цієї неділі, "ХДС" отримала би історично мінімальні 22% голосів.

"Альтернатива для Німеччини" стала би переможцем з 42% голосів, що було би удвічі більше, ніж на виборах 2021 року, та найкращим результатом партії на місцевих виборах по всій території країни.

"Ліві" отримали би 11%, СДПН – 8%, "Зелені" – 6%, а лівопопулістська BSW, яка раніше називалася іменем своєї засновниці Сари Вагенкнехт, не здолала би прохідний бар’єр.

11% опитаних допускають, що ще можуть змінити думку до дня виборів 6 вересня, 19% – думають не йти на вибори або поки не визначилися, за кого голосувати.

Збір даних проводився 24-25 серпня, всього опитали 1511 осіб з правом голосу у Саксонії-Ангальт.

Неофіційно повідомляли, що у політичних колах Німеччини мають кілька ідей стримування негативних наслідків та ризиків у разі перемоги "АдН" у Саксонії-Ангальт.

Нагадаємо, лідерка "АдН" Аліса Вайдель підтвердила наміри партії вивести Німеччину з Шенгенської зони та єврозони, якщо політсила переможе на загальнонаціональних виборах.