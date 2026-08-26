Германия: опросы подтверждают лидерство "АдН" перед местными выборами в Саксонии-Анхальт

Последний опрос общественного мнения перед выборами в местный парламент земли Саксония-Ангальт подтверждает уверенное лидерство ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Опрос, проведенный по заказу ARD, показал, что если бы выборы в местный парламент Саксонии-Анхальт проходили уже в это воскресенье, "ХДС" получила бы исторически минимальные 22% голосов.

"Альтернатива для Германии" стала бы победителем с 42% голосов, что было бы вдвое больше, чем на выборах 2021 года, и лучшим результатом партии на местных выборах по всей территории страны.

"Левые" получили бы 11%, СДПГ – 8%, "Зелёные" – 6%, а левопопулистская BSW, ранее носившая имя своей основательницы Сары Вагенкнехт, не преодолела бы проходной барьер.

11% опрошенных допускают, что еще могут изменить мнение до дня выборов 6 сентября, 19% – думают не идти на выборы или пока не определились, за кого голосовать.

Сбор данных проводился 24–25 августа, всего опросили 1511 человек с правом голоса в Саксонии-Анхальт.

Неофициально сообщалось, что в политических кругах Германии есть несколько идей по сдерживанию негативных последствий и рисков в случае победы "АдН" в Саксонии-Анхальт.

Напомним, лидер "АдН" Алиса Вайдель подтвердила намерения партии вывести Германию из Шенгенской зоны и еврозоны, если политсила победит на общенациональных выборах.