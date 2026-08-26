Трамп знову заявив, що без нього "Ізраїлю вже не було би"

Президент США Дональд Трамп повторив свою давнішу заяву про те, що без його дій для зупинки ядерної програми Ірану Ізраїль, мовляв, вже був би знищений.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить CBS News.

Трамп у середу знову заявив, що без його втручання Іран отримав би ядерну зброю і "Ізраїлю вже не було би".

Американський президент вчергове розкритикував ядерну угоду з Іраном часів адміністрації Обами, з якої він в односторонньому порядку вивів США під час своєї першої каденції, та заявив, що ця домовленість "проклала Ірану шлях до ядерної зброї".

Він висловив впевненість, що Іран без його втручання отримав би ядерну зброю і застосував би її.

"Ізраїль був би цілковито нейтралізований… Якби Дональд Трамп не був президентом, Ізраїлю вже не було би", – заявив Трамп.

Раніше він вже робив подібні коментарі на саміті G7 у Франції.

Нагадаємо, останніми місяцями стосунки між Трампом і прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу стали більш напруженими – зокрема, через позицію останнього щодо"історичної угоди" про роззброєння ХАМАС у секторі Гази, присутності ізраїльських сил на території Лівану та продовження бойових дій з Іраном і його проксі-силами тоді, коли Вашингтон сподівався на мирну угоду.