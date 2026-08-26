Трамп вновь заявил, что без него "Израиля уже не было бы"

Президент США Дональд Трамп повторил свое прежнее заявление о том, что без его действий для того, чтобы остановить ядерную программу Ирана, Израиль "уже был бы уничтожен".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит CBS News.

Трамп в среду вновь заявил, что без его вмешательства Иран получил бы ядерное оружие и "Израиля уже не было бы".

Американский президент в очередной раз раскритиковал ядерное соглашение с Ираном, заключённое при администрации Обамы, из которого он в одностороннем порядке вывел США во время своего первого срока, и заявил, что эта договоренность "проложила Ирану путь к ядерному оружию".

Он выразил уверенность, что без его вмешательства Иран получил бы ядерное оружие и применил бы его.

"Израиль был бы полностью нейтрализован… Если бы Дональд Трамп не был президентом, Израиля уже не было бы", – заявил Трамп.

Ранее он уже делал подобные комментарии на саммите G7 во Франции.

Напомним, в последние месяцы отношения между Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху стали более напряженными – в частности, из-за позиции последнего по поводу "исторического соглашения" о разоружении ХАМАС в секторе Газа, присутствия израильских сил на территории Ливана и продолжения боевых действий с Ираном и его прокси-силами в то время, когда Вашингтон надеялся на мирное соглашение.