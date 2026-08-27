СМИ: глава ЦРУ во время визита в Москву предостерегал от нападения на союзников по НАТО

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Об этом стало известно изданию Politico от собственных источников на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Глава разведки США также воспользовался поездкой в российскую столицу во вторник, чтобы призвать Россию сократить военную и экономическую поддержку Ирана, сообщил неназванный источник и британский чиновник, знакомый с подробностями.

Издание напоминает, что в конце 2021 года глава разведки тогдашнего президента Джо Байдена Билл Бернс предупредил лидера России Владимира Путина об опасности вторжения в Украину. Через три месяца российские войска пересекли границу.

В последние недели Россия выступила с рядом угроз в адрес стран НАТО, поддерживающих Украину, что вызвало опасения, что Москва может прибегнуть к новым агрессивным мерам гибридной войны или ограниченным военным действиям против союзников по НАТО.

"Цель его встречи заключалась прежде всего в том, чтобы предупредить Россию о недопустимости любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта, против стран Балтии", – отметил источник, знакомый с этим вопросом.

Ранее в среду издание The Wall Street Journal сообщило, что во время своего визита Ретклифф предостерег Россию от нападения на страны НАТО, не приводя при этом дополнительных подробностей.

В среду утром в радиоинтервью Трамп опроверг предположение, что Ретклифф совершил эту поездку, чтобы убедить Путина не испытывать решимость НАТО и не нападать на Великобританию, которая на этой неделе пообещала усилить свою поддержку Украины. Трамп назвал визит "полурутинным", но признал, что его целью было завершение войны.

"Мне не хочется разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась", – сказал он.

В Кремле заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.