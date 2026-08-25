У Молдові пов’язали часті інциденти з дронами з наближенням виборів в РФ

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що часті інциденти з дронами, які порушують повітряний простір країни, пов’язані з наближенням виборів до російської Держдуми.

Заяву молдовського посадовця наводить Realitatea, повідомляє "Європейська правда".

Гросу нагадав, що у 2026 році в Молдові було зафіксовано найбільшу кількість випадків порушення повітряного простору.

За словами спікера, Москва намагається залякати не лише Україну, а й інші держави регіону, і причиною цього, ймовірно, є вибори в Російській Федерації.

"Не виключаю, що це пов’язано й із виборчим календарем у Росії. Партія Путіна в Росії не має високих показників навіть у їхніх сфальсифікованих опитуваннях. Лише у сфальсифікованих вона виглядає ідеально. Навіть Путін уже не користується довірою населення", – пояснив Гросу.

На думку Ігоря Гросу, Кремль намагається компенсувати проблеми з іміджем та падіння довіри населення шляхом продовження війни та залякування України й держав регіону.

"Вони женуть людей на фронт, немов на бійню, намагаються залякати Україну, і в цьому випадку, очевидно, ми також потрапляємо під їхній приціл", – заявив голова парламенту.

Гросу підкреслив, що Республіка Молдова потрапила під приціл, зокрема, через свою тверду позицію щодо війни в Україні та підтримку, надану Києву.

Тим часом президентка Молдови Мая Санду вважає, що часте порушення повітряного простору її країни російськими безпілотниками пов’язане з "недостатньою підтримкою України для перехоплення".

Повідомляли, що під час масованого обстрілу РФ України у ніч проти 20 серпня на території Молдови знову впав безпілотник. Згідно з попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотному літальному апарату типу "Герань".

Санду після цього закликала посилити тиск на Росію.