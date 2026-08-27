Керівник зовнішньої розвідки РФ розповів про свою зустріч з главою ЦРУ

Очільник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергєй Наришкін підтвердив, що провів зустріч з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня.

Як пише "Європейська правда", про це Наришкін сказав у коментарі ТАСС.

Глава СЗР Росії підтвердив свої переговори з керівником ЦРУ, наголосивши, що у цьому "немає нічого незвичайного".

"Практики діяльності спеціальних служб, зустрічі керівників або особисті зустрічі, в онлайн-форматі – це частина нашої роботи. Наприклад, я практично щотижня зустрічаюся з керівником тієї чи іншої спеціальної служби, розвідувальної організації з усіх континентів світу, тож і ці зустрічі – це робочий формат", – заявив Наришкін.

Як зазначив очільник російської зовнішньої розвідки, під час зустрічі з Реткліффом вони обговорили "низку питань, що належать до компетенції розвідувальних служб".

Деталей Наришкін не навів, зазначивши, що компетенція розвідувальних служб – "це досить делікатна й особлива справа".

За даними Politico, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

У середу вранці в радіоінтерв’ю президент США Дональд Трамп спростував припущення, що Реткліфф здійснив цю поїздку, аби переконати Путіна не випробовувати рішучість НАТО та не нападати на Велику Британію, яка цього тижня пообіцяла посилити свою підтримку України. Трамп назвав візит "напіврутинним", але визнав, що його метою було завершення війни.

А в Кремлі своєю чергою заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.