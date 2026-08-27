Глава внешней разведки РФ рассказал о своей встрече с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел встречу с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом во время его визита в Москву 25 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом Нарышкин сообщил в комментарии ТАСС.

Глава СВР России подтвердил свои переговоры с руководителем ЦРУ, отметив, что в этом "нет ничего необычного".

"Практика деятельности спецслужб, встречи руководителей или личные встречи в онлайн-формате – это часть нашей работы. Например, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной спецслужбы, разведывательной организации со всех континентов мира, поэтому и эти встречи – это рабочий формат", – заявил Нарышкин.

Как отметил глава российской внешней разведки, во время встречи с Ретклиффом они обсудили "ряд вопросов, относящихся к компетенции разведывательных служб".

Подробностей Нарышкин не привёл, отметив, что компетенция разведывательных служб – "это довольно деликатное и особое дело".

По данным Politico, директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

В среду утром в радиоинтервью президент США Дональд Трамп опроверг предположение, что Ретклифф совершил эту поездку, чтобы убедить Путина не испытывать решимость НАТО и не нападать на Великобританию, которая на этой неделе пообещала усилить свою поддержку Украины. Трамп назвал визит "полурутинным", но признал, что его целью было прекращение войны.

А в Кремле в свою очередь заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.