Політики Чехії і Польщі заперечують фейк про польські територіальні претензії

Офіційні посадові особи і відомства Польщі та Чехії у соцмережах наголошують на добрих відносинах між двома країнами на тлі поширення фейку про нібито польські територіальні претензії до Чеської Республіки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу МЗС Чехії опублікувало на платформі X повідомлення, в якому пояснило, що в мережі поширюються неправдиві повідомлення щодо територіальних претензій Польщі.

Відомство також оприлюднило пояснення, в яких зазначило, що йдеться про так званий "територіальний борг". Це неврегульоване питання, яке виникло після післявоєнного коригування польсько-чехословацького кордону у 1958 році. Йдеться про 368 гектарів.

У МЗС Чехії підкреслили, що Польща та Чехія є близькими партнерами, які співпрацюють у таких сферах, як безпека, енергетика та інфраструктура.

Міністерство зазначило, що переговори з цього приводу тривають з 90-х років, а нещодавно міністри закордонних справ обох країн досягли певного прогресу. "Ми дякуємо Радославу Сікорському, який у цій справі з власної ініціативи висунув пропозицію щодо можливого вирішення", – пише чеське МЗС.

Прем'єр-міністр Польші Дональд Туск у середу ввечері опублікував на платформі X допис чеською мовою, в якому наголосив, що "Польща та Чехія – справжні друзі". До свого коментаря він додав ілюстрацію з героями мультфільмів, Рексьо та Кротиком. Рексьо – герой польського мультсеріалу, створеного на студії анімаційних фільмів у Бельсько-Бялій, а Кротик – анімаційний персонаж, створений чеським художником Зденеком Мілером.

Reksio a Krtek to vědí už dávno. Polsko a Česko jsou opravdoví přátelé. 🇵🇱🤝🇨🇿 pic.twitter.com/9AWGSxaqnn – Donald Tusk (@donaldtusk) August 26, 2026

Допис глави польського уряду перепостив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, опублікувавши на своєму профілі фотографії прапорів обох країн та символічне рукостискання.

"Коли наші вороги лише зміцнюють нашу дружбу", – написало МЗС Польщі у дописі в Х, додавши зображення рукостискання Рексьо і Кротика.

Kiedy nasi wrogowie tylko wzmacniają naszą przyjaźń 🇵🇱🤝🇨🇿😎 pic.twitter.com/13qO5MJT62 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 26, 2026

На добрих відносинах з Польщею наголошують також інші чеські політики. "Я люблю Польщу", – написав Мартін Червічек, чеський політик і колишній поліцейський, який є членом Громадянської демократичної партії. Він додав до допису ілюстрацію, на якій Кротик і Рексьо ганяються за ведмедем у російських кольорах.

"Росія хотіла нас роз’єднати й вбити клин у чесько-польські відносини. Натомість чехи й поляки продемонстрували, що нас об’єднують чудові стосунки, ми відчуваємо взаємну симпатію й готові негайно прийти один одному на допомогу, якщо будь-яка з наших країн опиниться в небезпеці", – зазначив інший чеський політик Томаш Здеховський.

Як повідомлялося, минулого тижня хакери атакували сайт польського "Радіо PiK", що базується у місті Бидгощ, опублікувавши фейкову інформацію про нібито плани Польщі щодо захоплення частини території Чехії.

Атака на сайт радіостанції сталась увечері 16 серпня. Зловмисники опублікували дезінформаційну статтю, в якій було сказано, що Польща планує захопити частину території Чехії. Матеріал мав заголовок: "Чеські ЗМІ: Польща планує захопити територію Чехії – МЗС Чеської Республіки отримало документ".