Политики Чехии и Польши опровергают фейк о польских территориальных претензиях

Официальные лица и ведомства Польши и Чехии в социальных сетях подчеркивают хорошие отношения между двумя странами на фоне распространения фейка о якобы польских территориальных претензиях к Чешской Республике.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В среду МИД Чехии опубликовал на платформе X сообщение, в котором пояснил, что в сети распространяются ложные сообщения о территориальных претензиях Польши.

Ведомство также обнародовало разъяснения, в которых указало, что речь идет о так называемом "территориальном долге". Это неурегулированный вопрос, возникший после послевоенной корректировки польско-чехословацкой границы в 1958 году. Речь идет о 368 гектарах.

В МИД Чехии подчеркнули, что Польша и Чехия являются близкими партнерами, сотрудничающими в таких сферах, как безопасность, энергетика и инфраструктура.

Министерство отметило, что переговоры по этому поводу ведутся с 90-х годов, а недавно министры иностранных дел обеих стран достигли определенного прогресса. "Мы благодарим Радослава Сикорского, который в этом деле по собственной инициативе выдвинул предложение о возможном решении", – пишет чешский МИД.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду вечером опубликовал на платформе X пост на чешском языке, в котором подчеркнул, что "Польша и Чехия – настоящие друзья". К своему комментарию он добавил иллюстрацию с героями мультфильмов – Рексом и Кротиком. Рекс – герой польского мультсериала, созданного на студии анимационных фильмов в Бельско-Бялой, а Кротик – анимационный персонаж, созданный чешским художником Зденеком Милером.

Reksio a Krtek to vědí už dávno. Polsko a Česko jsou opravdoví přátelé. 🇵🇱🤝🇨🇿 pic.twitter.com/9AWGSxaqnn – Donald Tusk (@donaldtusk) August 26, 2026

Пост главы польского правительства перепостил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, опубликовав в своём профиле фотографии флагов обеих стран и символическое рукопожатие.

"Когда наши враги только укрепляют нашу дружбу", – написал МИД Польши в посте в X, добавив изображение рукопожатия Рекса и Кротика.

Kiedy nasi wrogowie tylko wzmacniają naszą przyjaźń 🇵🇱🤝🇨🇿😎 pic.twitter.com/13qO5MJT62 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 26, 2026

О хороших отношениях с Польшей говорят также другие чешские политики. "Я люблю Польшу", – написал Мартин Червичек, чешский политик и бывший полицейский, член Гражданской демократической партии. Он добавил к посту иллюстрацию, на которой Кротик и Рекс гоняются за медведем в российских цветах.

"Россия хотела разъединить нас и вбить клин в чешско-польские отношения. Вместо этого чехи и поляки продемонстрировали, что нас объединяют прекрасные отношения, мы испытываем взаимную симпатию и готовы немедленно прийти друг другу на помощь, если какая-либо из наших стран окажется в опасности", – отметил другой чешский политик Томаш Здеховский.

Как сообщалось, на прошлой неделе хакеры атаковали сайт польского "Радио PiK", базирующегося в городе Быдгощ, опубликовав фейковую информацию о якобы планах Польши по захвату части территории Чехии.

Атака на сайт радиостанции произошла вечером 16 августа. Злоумышленники опубликовали дезинформационную статью, в которой говорилось, что Польша планирует захватить часть территории Чехии. Материал имел заголовок: "Чешские СМИ: Польша планирует захватить территорию Чехии – МИД Чешской Республики получил документ".