Болгарія схвалила закупівлю семи кораблів-шукачів мін для захисту Чорного моря

Парламент Болгарії схвалив купівлю семи мінних тральщиків у Бельгії та Нідерландів для знешкодження мін у Чорному морі.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Згідно з угодою про продаж з Нідерландами, схваленою болгарським парламентом у середу, країна отримає три кораблі, обладнані для пошуку та знищення мін та міноподібних предметів.

Окрема угода про між Бельгією, Нідерландами та Болгарією охоплює продаж Софії ще чотирьох суден.

"Ці мінні шукачі особливо необхідні. У нас є три однакових, і цими сімома ми доповнимо та ще більше розширимо наші можливості", – сказав міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, перш ніж законодавці схвалили угоди.

Нідерланди зобов'язалися відновити технічні можливості та підвищити експлуатаційну спроможність трьох кораблів перед передачею права власності. Своєю чергою Болгарія оплатить ремонтні та відновлювальні роботи, щоб привести всі сім суден до стандартів оперативної готовності НАТО.

"Болгарія є частиною групи з протимінної боротьби, створеної разом з нашими колегами з Туреччини та Румунії, і вона працює у чудовій координації, щоб очистити морські райони трьох країн", – нагадав Стоянов.

Три держави НАТО, які мають вихід до Чорного моря, у 2024 році сформували оперативну групу з розмінування для протидії загрозі плавучих мін після російського вторгнення в Україну.

Болгарія, Румунія та Туреччина на саміті Альянсу в липні погодилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує міни у Чорному морі, включивши до неї місії із захисту критично важливої ​​інфраструктури.

Також писали, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.