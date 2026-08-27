Болгария одобрила закупку семи минных тральщиков для защиты Черного моря

Парламент Болгарии одобрил закупку семи минных тральщиков у Бельгии и Нидерландов для обезвреживания мин в Черном море.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Согласно соглашению о продаже с Нидерландами, одобренному болгарским парламентом в среду, страна получит три корабля, оборудованных для поиска и уничтожения мин и минноподобных предметов.

Отдельное соглашение между Бельгией, Нидерландами и Болгарией предусматривает продажу Софии еще четырех судов.

"Эти минные поисковики особенно необходимы. У нас есть три таких же, и этими семью мы дополним и ещё больше расширим наши возможности", – сказал министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, прежде чем законодатели одобрили соглашения.

Нидерланды обязались восстановить технические возможности и повысить эксплуатационную готовность трех кораблей перед передачей права собственности. В свою очередь Болгария оплатит ремонтные и восстановительные работы, чтобы привести все семь судов в соответствие со стандартами оперативной готовности НАТО.

"Болгария входит в группу по противоминной борьбе, созданную совместно с нашими коллегами из Турции и Румынии, и она работает в отличной координации, чтобы очистить морские районы трех стран", – напомнил Стоянов.

Три государства НАТО, имеющие выход к Чёрному морю, в 2024 году сформировали оперативную группу по разминированию для противодействия угрозе плавучих мин после российского вторжения в Украину.

Болгария, Румыния и Турция на саммите Альянса в июле согласились расширить совместную оперативную группу, которая обезвреживает мины в Чёрном море, включив в неё миссии по защите критически важной инфраструктуры.

Также сообщалось, что Румыния и Болгария продвигаются в вопросе создания хаба безопасности для контроля перевозок в Черном море, чтобы, в том числе, выявлять потенциальные маршруты для "теневого флота" России.