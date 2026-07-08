Туреччина, Болгарія та Румунія розширять протимінний захист в Чорному морі

Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує міни у Чорному морі, включивши до неї місії із захисту критично важливої ​​інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське Міноборони.

Відповідну домовленість міністри оборони Румунії, Болгарії та Туреччини підписали на саміті НАТО в Анкарі в середу.

Три держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу з розмінування у 2024 році для протидії загрозі плавучих мін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали в Чорному морі на ключових торговельних шляхах, причому більшість з них знешкодила Туреччина.

На саміті НАТО країни домовилися розширити свої місії, включивши до них критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, телекомунікації та підводні трубопроводи.

Три держави мають проєкти з розвідки або видобутку газу в Чорному морі. Румунський шельфовий газовий проєкт Neptun Deep має бути введений в експлуатацію у 2027 році, що зробить Румунію найбільшим виробником газу в Європейському Союзі.

"Захист критичної інфраструктури в Чорному морі вимагає комплексного, інтегрованого та довгострокового підходу", – йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

Як відомо, час від часу Румунія та Болгарія виявляють біля своїх берегів або на узбережжі морські міни, іноді також безпілотники.

Нагадаємо, 5 червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕБ, вибухнув у румунському порту Констанца. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також писали, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.