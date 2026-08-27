В Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби

В іспанському місті Вільєна злодії викрали "Скарб Вільєни" – одну з найвизначніших колекцій золота бронзової доби.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, невідомі пограбували археологічний музей та викрали понад 50 предметів зі знаменитого "Скарбу Вільєни" близько 05:20 ранку в четвер, 27 серпня.

За словами речника міської ради, вже через чотири хвилини злодії залишили будівлю. Він назвав пограбування "надзвичайно швидким і професійним".

"Вони викрали більшу частину скарбів", – заявив мер міста Фульгенсіо Сердан.

Серед викрадених експонатів: 29 браслетів, 11 чаш, три пляшки та інші предмети. Більшість із них виготовлені із золота, також у колекції є вироби зі срібла, заліза та бурштину. Експонати датуються приблизно 1000 роком до нашої ери.

За оцінкою мера, лише вартість золота у викрадених предметах може становити близько 1,7 млн євро. За даними влади, злодії прибули на кількох автомобілях і, ймовірно, проникли до музею через вікно. При цьому всі системи безпеки були увімкнені, а міська влада запевняє, що з боку музею не було виявлено очевидних недоліків у системі охорони.

"Скарб Вільєни" знайшли у 1963 році. Археолог Хосе Марія Солер виявив його у посудині, що лежала у висохлому руслі річки поблизу міста. Історична та археологічна цінність колекції вважається неоціненною.

Розслідування триває, а викрадені артефакти намагаються розшукати.

На італійському острові Сицилія нещодавно сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни. Злочинці зняли відомий поліптих да Мессіни з п’яти частин, дві з яких врешті покинули по дорозі, та двосторонню картину.

Лунають припущення, що за викраденням полотен да Мессіни може стояти мафія.