В Італії допускають, що за гучною крадіжкою картин на Сицилії може стояти мафія

В Італії лунають припущення, що за викраденням полотен митця раннього Ренесансу Антонелло да Мессіни може стояти мафія.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Радник з питань культури міста Мессіна Енцо Карузо висловив припущення, що викрадення чотирьох картин да Мессіни з музею влаштували організовані злочинні групи, можливо, мафія – з огляду на те, яким блискавичним було пограбування.

Карузо зауважив, що досі незрозуміло, як злочинці змогли так швидко зняти картини з експозиції – якщо тільки не мали дуже детальної інформації про музей.

За його словами, ці роботи Антонелло да Мессіни настільки відомі, що продати їх навіть на чорному ринку майже неможливо. Відтак не виключено, що пограбування влаштувала мафія, наприклад, щоб шантажувати ними офіційні органи у своїх інтересах, або ж як "валюту" чи "гарантію" у певних справах кримінального світу.

Він також вважає дивним те, що крадії не особливо дбали про фізичне збереження картин, коли кинулись втікати, тоді як "класичний" злодій зі спеціалізацією на творах мистецтва зробив би це, несучи роботи на десятки мільйонів євро.

Крадіжка викликала паралелі з пограбуванням у 1969 році церкви у Палермо, коли зникло відоме полотно Караваджо. Цю історію тривалий час пов’язували з сицилійським мафіозним кланом Cosa Nostra.

Нагадаємо, пограбування мистецького музею сталося близько 10 години вечора 15 серпня. Злочинці зняли відомий поліптих да Мессіни з п’яти частин, дві з яких врешті покинули по дорозі, та двосторонню картину.

Минулого тижня повідомили, що в Італії знайшли три картини, викрадені навесні з галереї у Пармі.