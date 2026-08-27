В Испании за четыре минуты ограбили музей и похитили артефакты бронзового века

В испанском городе Вильена воры похитили "Клад из Вильены" – одну из самых выдающихся коллекций золота бронзового века.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, неизвестные ограбили археологический музей и похитили более 50 предметов из знаменитого "Клад из Вильены" около 05:20 утра в четверг, 27 августа.

По словам представителя городского совета, уже через четыре минуты воры покинули здание. Он назвал ограбление "чрезвычайно быстрым и профессиональным".

"Они похитили большую часть сокровищ", – заявил мэр города Фульгенсио Сердан.

Среди похищенных экспонатов: 29 браслетов, 11 чаш, три бутылки и другие предметы. Большинство из них изготовлены из золота, также в коллекции есть изделия из серебра, железа и янтаря. Экспонаты датируются примерно 1000 годом до нашей эры.

По оценке мэра, только стоимость золота в похищенных предметах может составить около 1,7 млн евро. По данным властей, воры прибыли на нескольких автомобилях и, вероятно, проникли в музей через окно. При этом все системы безопасности были включены, а городские власти уверяют, что со стороны музея не было выявлено очевидных недостатков в системе охраны.

"Клад из Вильены" нашли в 1963 году. Археолог Хосе Мария Солер обнаружил его в сосуде, лежавшем в высохшем русле реки недалеко от города. Историческая и археологическая ценность коллекции считается неоценимой.

Расследование продолжается, а похищенные артефакты пытаются разыскать.

На итальянском острове Сицилия недавно произошло ограбление музея, в ходе которого вынесли четыре полотна Антонелло да Мессины. Преступники похитили известный полиптих да Мессины, состоящий из пяти частей, две из которых в итоге бросили по дороге, а также двустороннюю картину.

Высказываются предположения, что за похищением полотен да Мессины может стоять мафия.