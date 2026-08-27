Угорські ЗМІ розповіли про ймовірну роль спецслужб у затриманні інкасаторів "Ощаду"

Угорське видання Telex дізналося про роль угорських спецслужб у затриманні в Угорщині інкасаторів українського Ощадбанку в березні 2026 року.

Про це йдеться у публікації від 27 серпня на основі спілкування з джерелами, пише "Європейська правда".

Доповідь Офісу захисту конституції, що стала приводом для дій, нібито ґрунтувалася не на їхній власній інформації, а на даних від Інформаційного відомства (зовнішньої розвідки). Це різні розвідувальні структури – перша з акцентом на протидію тероризму та внутрішню безпеку, друга – зовнішня розвідка, проте обидві за часів Віктора Орбана були під кураторством його близького соратника Антала Рогана.

За однією з версій, Інформаційне відомство зацікавилось не так фактом перевезення готівки в Україну через територію Угорщини, як присутністю у конвої Геннадія Кузнєцова – оскільки він у минулому був топпосадовцем СБУ. Дізнавшись, що Кузнєцов кілька разів в’їздив до Угорщини, за ним почали активніше стеження.

В угорській розвідувальній спільноті нібито запідозрили, що Кузнєцов не випадково отримав такі задачі, та вважали його наближеним до Андрія Єрмака, а також звернули увагу на судове рішення щодо нього в Україні у далекому 2011 році.

Підозри нібито викликало також те, що системне перевезення готівки здійснювалося не лише в Україну, а й з України у Європу (що українська сторона частково пояснювала перевезенням пошкоджених банкнот), і те, що для супроводу конвоїв лише кілька разів просили супровід угорської поліції (оскільки українські інкасатори за кордоном їздять беззбройними). Так чи інакше, фокусуючись на особі Кузнєцова, угорські посадовці почали підозрювати якісь проблеми.

В уряді вирішили, що зібрані Інформаційним відомством деталі достатні для того, щоб діяти.

Опитані джерела надали різні пояснення щодо того, чому саме контррозвідка, а не Інформаційне відомство подало інформацію, яка стала тригером для дій. Одне з пояснень – що у процесі не хотіли "світити" роль зовнішньої розвідки. Але пролунала також і версія про те, що Інформаційне відомство не хотіло братися за це, знаючи, що обґрунтування для звинувачень у відмиванні коштів було дуже слабким.

Деякі джерела стверджують, що у відомстві потім були дуже невдоволені рейдом, тому що це зірвало їхні власні плани щодо Кузнєцова.

Нагадаємо, в середині серпня Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей, через відсутність складу злочину.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр анонсував розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку у березні 2026 року.