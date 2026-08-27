Венгерские СМИ рассказали о вероятной роли спецслужб в задержании инкассаторов Ощадбанка

Венгерское издание Telex узнало о роли венгерских спецслужб в задержании в Венгрии инкассаторов украинского Ощадбанка в марте 2026 года.

Об этом говорится в публикации от 27 августа, основанной на беседах с источниками, пишет "Европейская правда".

Доклад Управления по защите конституции, ставший поводом для действий, якобы основывался не на их собственной информации, а на данных Информационного ведомства (внешней разведки). Это разные разведывательные структуры – первая с акцентом на противодействие терроризму и внутреннюю безопасность, вторая – внешняя разведка, однако обе во времена Виктора Орбана находились под кураторством его близкого соратника Антала Рогана.

По одной из версий, Информационное ведомство заинтересовалось не столько фактом перевозки наличных в Украину через территорию Венгрии, сколько присутствием в конвое Геннадия Кузнецова – поскольку он в прошлом был высокопоставленным сотрудником СБУ. Узнав, что Кузнецов несколько раз въезжал в Венгрию, за ним начали активно следить.

В венгерском разведывательном сообществе якобы заподозрили, что Кузнецов не случайно получил такие задачи, и считали его приближенным к Андрею Ермаку, а также обратили внимание на судебное решение в его отношении в Украине в далеком 2011 году.

Подозрения якобы вызвало также то, что систематическая перевозка наличных осуществлялась не только в Украину, но и из Украины в Европу (что украинская сторона частично объясняла перевозкой поврежденных банкнот), и то, что для сопровождения конвоев лишь несколько раз запрашивали сопровождение венгерской полиции (поскольку украинские инкассаторы за границей ездят безоружными). Так или иначе, сосредоточившись на личности Кузнецова, венгерские чиновники начали подозревать какие-то проблемы.

В правительстве решили, что собранные Информационным ведомством сведения достаточны для того, чтобы действовать.

Опрошенные источники дали разные объяснения тому, почему именно контрразведка, а не Информационное ведомство подало информацию, которая стала триггером для действий. Одно из объяснений – что в процессе не хотели высвечивать роль внешней разведки. Но прозвучала также и версия о том, что Информационное ведомство не хотело браться за это, зная, что обоснование для обвинений в отмывании средств было очень слабым.

Некоторые источники утверждают, что в ведомстве затем были очень недовольны рейдом, потому что это сорвало их собственные планы в отношении Кузнецова.

Напомним, в середине августа Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV) прекратил уголовное производство в отношении украинских инкассаторов, задержанных по подозрению в отмывании денег, из-за отсутствия состава преступления.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр объявил о расследовании в связи с действиями отдельных венгерских органов по задержанию украинских инкассаторов и изъятию средств Ощадбанка в марте 2026 года.