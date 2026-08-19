В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів, сфабриковану режимом Орбана

Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей, через відсутність складу злочину.

Про це повідомив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!", – написав Горват.

За словами адвоката, які наводить HVG, NAV у своєму рішенні про припинення розслідування пояснила, що походження нібито невідомих готівкових коштів, золота та банкнот, зазначених у протоколі та вилучених під час обшуку, було встановлено: вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк".

Походження банкнот та дорогоцінних металів, а також сплата їхньої вартості АТ "Ощадбанк" були підтверджені Raiffeisen Bank International AG документально, зазначив адвокат.

У рішенні про припинення розслідування також зазначалося, що інформація та докази, отримані в ході кримінального провадження, підтвердили: майно не є результатом злочину, його походження з’ясовано, і в цій справі не підозрювалося вчинення жодного іншого злочину, крім відмивання грошей.

Нагадаємо, що в березні угорські силовики затримали в Угорщині два броньовані фургони за підозрою у відмиванні грошей, хоча вони офіційно, з накладними, перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота. Замовником був український державний Ощадбанк, а відправником – банк Raiffeisen у Відні.

Уряд Віктора Орбана припустив, що перевезення грошей могло бути незаконним, що викликало підозри у відмиванні грошей, а деякі політики партії "Фідес" навіть стверджували, що метою перевезення було фінансування передвиборчої кампанії нині керівної партії "Тиса".

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр анонсував розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів "Ощадбанку" у березні 2026 року.

Нагадаємо, 6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які з часу затримання інкасаторів залишались в Угорщині.

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".