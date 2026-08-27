Президенти Румунії та Молдови обговорили протидію тиску Росії

Президент Румунії Нікушор Дан обговорив із президенткою Молдови Маєю Санду, зокрема, питання необхідності протистояти тиску з боку Росії на тлі систематичного порушення повітряного простору російськими дронами.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Дан і Санду провели консультації щодо пріоритетів двостороннього порядку денного та актуальних європейських і міжнародних питань.

Вони обговорили питання енергетичної безпеки та проєктів міжсистемних з’єднань. Окрім цього, вони розглянули питання стійкості, боротьби з дезінформацією та гібридними загрозами, а також необхідність протистояти тиску з боку Росії.

"Серед них порушення нашого повітряного простору російськими безпілотниками становить постійний виклик для наших органів влади, і ми поглибимо нашу співпрацю в цій сфері", – додав він.

Як писали, у ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.

Нагадаємо, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що часті інциденти з дронами, які порушують повітряний простір країни, пов’язані з наближенням виборів до російської Держдуми.

Тим часом президентка Молдови вважає, що часте порушення повітряного простору її країни російськими безпілотниками пов’язане з "недостатньою підтримкою України для перехоплення".