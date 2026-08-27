Президенты Румынии и Молдовы обсудили противодействие давлению России

Президент Румынии Никушор Дан обсудил с президентом Молдовы Майей Санду, в частности, вопрос о необходимости противостоять давлению со стороны России на фоне систематического нарушения воздушного пространства российскими дронами.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Дан и Санду провели консультации по приоритетам двусторонней повестки дня и актуальным европейским и международным вопросам.

Они обсудили вопросы энергетической безопасности и проекты межсистемных соединений. Кроме того, они рассмотрели вопросы устойчивости, борьбы с дезинформацией и гибридными угрозами, а также необходимость противостоять давлению со стороны России.

"Среди них нарушение нашего воздушного пространства российскими беспилотниками представляет собой постоянный вызов для наших властей, и мы углубим наше сотрудничество в этой сфере", – добавил он.

Как сообщалось, в ночь на 27 августа, когда РФ осуществляла очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.

Напомним, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу считает, что частые инциденты с дронами, нарушающими воздушное пространство страны, связаны с приближением выборов в российскую Госдуму.

Между тем президент Молдовы считает, что частые нарушения воздушного пространства её страны российскими беспилотниками связаны с "недостаточной поддержкой Украины для их перехвата".