У Британії хакери викрали дані понад 8 млн клієнтів трьох аеропортів

У Великій Британії внаслідок кібератаки на три аеропорти було викрадено персональні дані близько 8,7 млн клієнтів.

Про інцидент повідомила компанія Manchester Airports Group (MAG), яка управляє аеропортами Манчестера, Станстеда та Іст-Мідлендса, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

За даними MAG, зловмисники отримали доступ до інформації, пов’язаної з бронюванням паркування, залів очікування та послуг Fast Track, а також із реєстрацією для користування Wi-Fi. Серед викрадених даних: електронні адреси, номери телефонів, реєстраційні номери автомобілів та поштові індекси.

У компанії заявили, що стали жертвою "інциденту з кібербезпеки", спричиненого несанкціонованим втручанням третьої сторони.

MAG повідомила, що після виявлення атаки негайно локалізувала ризик та залучила фахівців для захисту своїх систем і клієнтів.

Також, як зазначається, система, до якої було отримано доступ, не містила банківських або платіжних реквізитів клієнтів.

У серпні польська влада повідомила про масштабний витік персональних даних внаслідок кібератаки на системи MyDr – компанії, що працює в секторі програмного забезпечення для управління медичними установами та системами електронної медичної документації.

26 серпня писали, що норвезьке агентство з питань цифровізації перебувало під кількаденною кібератакою, яку назвали найбільшою за останні кілька місяців.