В Великобритании хакеры похитили данные более 8 млн клиентов трёх аэропортов

В Великобритании в результате кибератаки на три аэропорта были похищены персональные данные около 8,7 млн клиентов.

Об инциденте сообщила компания Manchester Airports Group (MAG), которая управляет аэропортами Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

По данным MAG, злоумышленники получили доступ к информации, связанной с бронированием парковочных мест, залов ожидания и услуг Fast Track, а также с регистрацией для использования Wi-Fi. Среди похищенных данных: электронные адреса, номера телефонов, регистрационные номера автомобилей и почтовые индексы.

В компании заявили, что стали жертвой "инцидента в сфере кибербезопасности", вызванного несанкционированным вмешательством третьей стороны.

MAG сообщила, что после обнаружения атаки немедленно локализовала риск и привлекла специалистов для защиты своих систем и клиентов.

Также, как отмечается, система, к которой был получен доступ, не содержала банковских или платежных реквизитов клиентов.

В августе польские власти сообщили о масштабной утечке персональных данных в результате кибератаки на системы MyDr – компании, работающей в секторе программного обеспечения для управления медицинскими учреждениями и системами электронной медицинской документации.

26 августа сообщалось, что норвежское агентство по вопросам цифровизации подверглось несколькихдневной кибератаке, которую назвали крупнейшей за последние несколько месяцев.