В горах у Польщі загинув турист з Чехії

У польських Татрах внаслідок падіння з великої висоти загинув чеський турист.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався близько 11 години ранку у четвер на скелястому гірському маршруті Орля Перч, який називають найскладнішим у Татрах.

Від випадкових свідків рятувальники отримали повідомлення про людину, що зірвалась з великої висоти. Після прибуття на місце рятувальники констатували смерть.

Загиблий виявився громадянином Чехії, він був на маршруті разом з товаришем.

Раніше у серпні в Італії рятували двох чеських туристів, яких застала у горах сильна негода.

На вулкані Етна від удару блискавки загинув американський турист.