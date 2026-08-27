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В горах у Польщі загинув турист з Чехії

Новини — Четвер, 27 серпня 2026, 18:43 — Марія Ємець

У польських Татрах внаслідок падіння з великої висоти загинув чеський турист.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Нещасний випадок стався близько 11 години ранку у четвер на скелястому гірському маршруті Орля Перч, який називають найскладнішим у Татрах. 

Від випадкових свідків рятувальники отримали повідомлення про людину, що зірвалась з великої висоти. Після прибуття на місце рятувальники констатували смерть.

Загиблий виявився громадянином Чехії, він був на маршруті разом з товаришем. 

Раніше у серпні в Італії рятували двох чеських туристів, яких застала у горах сильна негода.

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