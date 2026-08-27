В горах у Польщі загинув турист з Чехії
Новини — Четвер, 27 серпня 2026, 18:43 —
У польських Татрах внаслідок падіння з великої висоти загинув чеський турист.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Нещасний випадок стався близько 11 години ранку у четвер на скелястому гірському маршруті Орля Перч, який називають найскладнішим у Татрах.
Від випадкових свідків рятувальники отримали повідомлення про людину, що зірвалась з великої висоти. Після прибуття на місце рятувальники констатували смерть.
Загиблий виявився громадянином Чехії, він був на маршруті разом з товаришем.
Раніше у серпні в Італії рятували двох чеських туристів, яких застала у горах сильна негода.
На вулкані Етна від удару блискавки загинув американський турист.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: