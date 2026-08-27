В горах в Польше погиб турист из Чехии

В польских Татрах в результате падения с большой высоты погиб чешский турист.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошёл около 11 часов утра в четверг на скалистом горном маршруте "Орля Перч", который считается самым сложным в Татрах.

От случайных свидетелей спасатели получили сообщение о человеке, сорвавшемся с большой высоты. По прибытии на место спасатели констатировали смерть.

Погибший оказался гражданином Чехии, он находился на маршруте вместе с товарищем.

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