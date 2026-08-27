В горах в Польше погиб турист из Чехии
Новости — Четверг, 27 августа 2026, 18:43 —
В польских Татрах в результате падения с большой высоты погиб чешский турист.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай произошёл около 11 часов утра в четверг на скалистом горном маршруте "Орля Перч", который считается самым сложным в Татрах.
От случайных свидетелей спасатели получили сообщение о человеке, сорвавшемся с большой высоты. По прибытии на место спасатели констатировали смерть.
Погибший оказался гражданином Чехии, он находился на маршруте вместе с товарищем.
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