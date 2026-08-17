В Італії рятували двох чеських туристів, яких у горах застала сильна негода

В італійських Доломітових Альпах двоє туристів із Чехії опинилися у скрутному становищі через сильну бурю з градом: рятувальники за допомогою вертольота доставили їх у безпечне місце.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у неділю вдень на горі Тофана ді Меццо. Близько 16:30 у неділю, 17 серпня, двоє чехів звернулися по допомогу, коли їх застала негода на висоті близько 3200 метрів над рівнем моря.

На той момент туристи перебували за кількасот метрів від канатної дороги та не могли безпечно продовжити спуск через погодні умови.

Як зазначається, рятувальний вертоліт зміг вилетіти до туристів під час короткого покращення погоди. Обох чоловіків успішно забрали з гори та доставили до гірського притулку.

Через негоду гірські рятувальні служби в італійських Доломітах у неділю також реагували на кілька інших інцидентів.

Минулого тижня в австрійському Тіролі загинув турист з Німеччини.

Перед тим в Австрії рятувальники допомагали спуститися вниз туристам з малюками, які не впорались з обраним маршрутом.