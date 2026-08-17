Американський турист загинув після удару блискавки на вулкані Етна

На сицилійському вулкані Етна блискавка влучила в 30-річного громадянина США, коли він здійснював сходження – чоловік помер дорогою до лікарні в Катанії, куди його доправляли після порятунку.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Ansa.

Інцидент стався в неділю ввечері. За попередніми даними, американець підіймався на вулкан через заборонену для відвідування зону, коли почалася гроза.

Рятувальники знайшли його близько 20:00 у тяжкому стані та доправили до лікарні в Катанії. Однак чоловіка привезли до медичного закладу вже неживим.

Грози охопили значну частину Італії після завершення чергової хвилі аномальної спеки.

Етна останнім часом привертає значну увагу туристів через видовищні виверження. Вулкан є найвищим діючим у Європі.

Днями поновлення викидів попелу з Етни призвело до часткового обмеження повітряного руху в міжнародному аеропорту Катанії.

Повідомляли, що останні перебої стали найсерйознішими для аеропорту Катанії принаймні за останні два десятиліття.