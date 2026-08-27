Президент Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це він повідомив у соцмережах ввечері 27 серпня, передає "Європейська правда".

Як повідомляли раніше, цього дня український президент прибув до Кишинева, де має зустрітися із Санду, а також їхнім румунським колегою Нікушором Даном.

"Важлива зустріч із Маєю Санду. Ми працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей. Зараз це особливо важливо – бути разом і посилювати одне одного", – заявив Зеленський.

Він також нагадав, що днями Санду була в Україні в День незалежності, а 27 серпня "Україна разом із Молдовою в її день незалежності".

Писали, що у Кишиневі почався військовий парад до 35-ї річниці незалежності Молдови за участю понад 2 тисяч військовослужбовців з технікою.

Президентка Молдови Мая Санду назвала залякуванням проліт одразу п’яти російських безпілотників у повітряному просторі країни в день, коли Молдова відзначає річницю незалежності.