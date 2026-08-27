У Кишиневі проходить парад до Дня незалежності Молдови

У Кишиневі почався військовий парад до 35-ї річниці незалежності Молдови за участю понад 2 тисяч військовослужбовців з технікою.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У параді в центрі молдовської столиці з нагоди Дня незалежності беруть участь понад 2 тисячі військових з понад 100 одиниць техніки. Серед них – також військові з країн-партнерів, зокрема з Румунії, України, Польщі, Чехії, Італії, Франції, США.

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У марші беруть участь також 150 ветеранів війни за незалежність.

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Найвищі присутні топпосадовці – президентка Мая Санду та президент Румунії Нікушор Дан.

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Після параду планується тристороння зустріч президентів Молдови, Румунії та України.

Президентка Молдови Мая Санду назвала залякуванням проліт одразу п’яти російських безпілотників у повітряному просторі країни в день, коли Молдова відзначає річницю незалежності.