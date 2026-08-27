Що відомо про таємний візит голови ФБР у Москву і які наслідки він може мати

Вперше за майже п'ять років Росію відвідав керівник головного органу зовнішньої розвідки США – Центрального розвідувального управління. Візит Джона Реткліффа тримали у таємниці та публічно підтвердили вже після того, як літак з американською делегацією залишив Москву.

Поїздка відбулася у складний період. Наразі маємо не лише глухий кут у врегулюванні російсько-української війни. Не менш вагомим для Трампа є затягування конфлікту США з Іраном за умов, коли Росія надає підтримку іранському режиму. І, зрештою, з Москви знову почали лунати ядерні погрози.

Все про утаємничений візит керівника американської розвідки до Москви – в статті Ольги Ковальчук та Сергія Сидоренка ЦРУ береться за війну? Деталі та причини поїздки глави розвідки США до Москви. Далі – стислий її виклад.

Американська делегація прибула до Москви у вівторок вранці, а вже ввечері вилетіла.

Літак показово двічі здійснив посадку в Латвії, до і після відвідин Москви.

Для чого здійснювалася зупинка, американці не коментують, але технічної потреби, як-от для дозаправки, у них не було.

При цьому і у Москві ("Внуково"), і у Ризі американський літак використовував цивільні аеропорти, де він одразу став об’єктом уваги авіаспоттерів та й пересічних пасажирів. Укупі з проїздом маркованого кортежу на зустрічі центром Москви виникало питання: а чи не було метою привернути увагу до візиту, зробити так, щоб його точно побачили?

У США візит офіційно підтвердили лише 26 серпня – і зробив це особисто американський президент.

При цьому впадало у вічі, що Дональд Трамп прагне применшити важливість візиту.

Але те, що по прильоту до США Реткліфф у супроводі міністра оборони Піта Гегсета та очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерала Дена Кейна відвідував Білий дім, свідчить про особливу вагу візиту для уряду США.

Так про що могли говорити?

Дональд Трамп, коментуючи поїздку Реткліффа, зазначив, що його адміністрація "дуже наполегливо працює" над припиненням війни в Україні, а також наголосив, що "можливо, щось вийде" з візиту директора ЦРУ до Москви.

Це наразі – єдине, нехай і неконкретне публічне визнання того, що українська тематика точно була у центрі перемовин США і Росії.

І навіть у разі, якщо під час цього візиту у Москві були досягнуті певні стратегічні домовленості, вони напевно не є "зрадою" для України. І що не йдеться про поступки, які є згубними для самих США.

Навіть за публічно відомою інформацією Реткліффа цілком можна зарахувати до проукраїнського табору в адміністрації Дональда Трампа.

Втім, усі коментатори сходяться на думці, що російсько-українська війна була не єдиною темою.

Інші теми розмови можна лише припускати. Одна з версій чітко корелює з деталями візиту.

США не пояснюють, навіщо військовий літак мав зупинятися у Ризі, та ще й двічі, та таким чином, щоб це опинилося у новинах.

Це підживлює версію про те, що візит глави ЦРУ був спробою застерегти Кремль від провокацій на території союзників. Найчастіше кажуть про російську загрозу для держав Балтії та Польщі. Про підготовку Росії до таких дій, за даними ЗМІ, США раніше попереджали Варшаву, а також публічно заявляв президент Литви Гітанас Науседа.

Ще одним питанням, яке навряд чи оминули увагою на зустрічах у Москві, є підтримка Росією Ірану у війні зі США.

Те, що Реткліфф на зустрічах з росіянами порушував питання погроз країнам східного флангу та російської підтримки Ірану, згодом підтвердили виданню Politico два обізнані джерела.

Потенційно ще однією метою візиту могла бути підготовка до обміну ув’язненими між США та Росією. В цьому у Реткліффа вже був досвід.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук та Сергія Сидоренка ЦРУ береться за війну? Деталі та причини поїздки глави розвідки США до Москви.