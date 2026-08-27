Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що проліт російських безпілотників у повітряному просторі країни у ніч проти 27 серпня, у день, коли Молдова відзначає день незалежності, – це "залякування".

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як писали, у ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.

"За кілька годин до того, як Молдова відзначатиме 35-ту річницю незалежності, російські безпілотники неодноразово порушували наш повітряний простір. Я рішуче засуджую це залякування", – заявила президентка країни.

Санду наголосила, що Молдова стоїть "твердо, незалежна і вільна, впевнено рухаючись шляхом до вступу в ЄС".

Нагадаємо, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що часті інциденти з дронами, які порушують повітряний простір країни, пов’язані з наближенням виборів до російської Держдуми.

Тим часом президентка Молдови вважає, що часте порушення повітряного простору її країни російськими безпілотниками пов’язане з "недостатньою підтримкою України для перехоплення".