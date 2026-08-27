Зеленский встретился с президентом Молдовы в Кишинёве

Президент Владимир Зеленский встретился в Кишинёве с президентом Молдовы Майей Санду.

Об этом он сообщил в социальных сетях вечером 27 августа, передаёт "Европейская правда".

Как сообщалось ранее, в этот день украинский президент прибыл в Кишинёв, где должен встретиться с Санду, а также с их румынским коллегой Никушором Даном.

"Важная встреча с Майей Санду. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить больше совместных возможностей в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры. Сейчас это особенно важно – быть вместе и поддерживать друг друга", – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что на днях Санду была в Украине в День независимости, а 27 августа "Украина вместе с Молдовой в её День независимости".

Сообщалось, что в Кишиневе начался военный парад по случаю 35-й годовщины независимости Молдовы с участием более 2 тысяч военнослужащих с техникой.

Президент Молдовы Майя Санду назвала запугиванием пролет сразу пяти российских беспилотников в воздушном пространстве страны в день, когда Молдова отмечает годовщину независимости.