Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Молдовы и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на трехсторонней встрече с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном ключевыми темами стали сотрудничество в вопросах энергетики, инфраструктуры, а также тема евроинтеграции.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентами Молдовы и Румынии в Кишиневе.

Зеленский рассказал, что центральными темами переговоров с Санду и Даном были сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры и евроинтеграция Украины и Молдовы.

"Сегодня мы говорили о совместной работе в сфере энергетики, об инфраструктуре, которая нас объединяет, составляет значительную часть экономического потенциала и национальной безопасности наших стран. Важно, чтобы всё то, что действительно может сыграть на пользу наших государств, сработало – и такие договоренности есть", – сказал президент Украины.

"Мы особенно ценим готовность сотрудничать, чтобы экспортные пути солидарности в нашем регионе работали в полную силу, несмотря на попытки России заблокировать наши порты и нашу морскую торговлю", – добавил он.

Еще одной темой он назвал сотрудничество в сфере безопасности, отметив, что Украина готова поддерживать развитие потенциала Молдовы и Румынии в области безопасности.

"Лидеры знают подробности этого. Рассчитываем, что совместные шаги принесут результат", – сказал Зеленский.

Говорили также о вопросах евроинтеграции. "Цель у нас общая – это полноправное членство Украины и Молдовы в ЕС. Я благодарен Румынии за поддержку наших стран в отношениях с Евросоюзом и на уровне институтов ЕС", – отметил украинский президент.

Напомним, трехсторонняя встреча лидеров состоялась после военного парада по случаю 35-й годовщины независимости Молдовы с участием более 2 тысяч военнослужащих с техникой, на котором присутствовали Санду и Дан.

Лидеры Молдовы и Румынии на отдельной двусторонней встрече обсуждали, в том числе, как противостоять давлению со стороны России – на фоне систематического нарушения воздушного пространства их стран российскими беспилотниками.