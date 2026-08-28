У Польщі прояснили позицію щодо спільного використання ядерної зброї в межах НАТО

Польща залишається зацікавленою в участі у програмі НАТО зі спільного використання ядерної зброї.

Про це в X заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише "Європейська правда".

Міністр додав, що Варшава також веде переговори щодо участі у плануванні європейської "ядерної парасольки", запропонованої президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Щоб розвіяти будь-які сумніви: Польща, як і раніше, зацікавлена в участі в програмі НАТО щодо спільного використання ядерної зброї. Ми також ведемо переговори щодо пропозиції про участь у європейській ядерній "захисній парасолі". Позиція нашого уряду з цих питань є однозначною", – написав Косіняк-Камиш.

Ця заява пролунала після того, як заступник міністра оборони Павел Залевський заявив, що Польща не хоче зберігати ядерні боєголовки союзників на своїй території. Про це він сказав після зустрічі із заступником глави Пентагону Елбріджем Колбі.

Залевського запитали, чи може майбутня військова присутність США в Польщі включати ядерні можливості.

"Ні. Я хотів би сказати це дуже чітко та відкрито. Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території", – відповів заступник міністра оборони.

Він додав, що водночас Польща хоче бути частиною ядерного стримування НАТО, але це не означає наявності боєголовок на її території.

У четвер ввечері заступник міністра оборони уточнив свою заяву в X.

"Уряд Польщі щойно отримав можливість взяти участь у програмі DCA (Dual Capabilities Airborne – Подвійні можливості повітряних сил), яка є попереднім етапом до спільного використання ядерної зброї. Але це не означає зберігання ядерної зброї в Польщі. Це ні можливе, ні бажане", – написав він.

Раніше Залевський офіційно заперечив будь-які переговори щодо розміщення ядерної зброї в Польщі. Так він прокоментував публікацію Financial Times про те, що США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, а Варшава нібито висловила свою готовність до такого кроку.

Нагадаємо, у березні президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розмістити ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до наявного ядерного щита США.

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