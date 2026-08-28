Умер король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх Европы, скончался в возрасте 89 лет.

Об этом в пятницу утром сообщили в королевском дворце Норвегии, передает "Европейская правда".

Как сообщили во дворце, король скончался в Университетской больнице Осло, куда его госпитализировали 18 августа.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни Его Величество король Харальд. Король Харальд тихо ушел из жизни в пятницу, 28 августа, в 06:35 в Университетской больнице Осло", – говорится в заявлении.

Состояние короля Норвегии, который уже некоторое время лечился от гемолитической анемии, значительно ухудшилось на этой неделе.

Харальд, вступивший на норвежский престол в 1991 году, в последние годы испытывал многочисленные проблемы со здоровьем, что вынудило его установить кардиостимулятор и сократить свой официальный график.

Однако он всегда исключал возможность отречения от престола, аргументируя это тем, что принес пожизненную присягу перед норвежским парламентом.

Харальд V считался самым пожилым действующим монархом в Европе. Он занимал престол 35 лет.

Наследником норвежского королевского престола является его единственный сын, 53-летний кронпринц Хокон.