Норвегия объявила национальный траур в связи со смертью короля
В связи со смертью короля Харальда V в пятницу утром Норвегия объявила национальный траур, который продлится с сегодняшнего дня до дня его похорон, дата которых пока не определена.
Об этом объявило норвежское правительство, пишет "Европейская правда".
Правительство отметило, что подготовило рекомендации о том, как гражданам, организациям, муниципалитетам и предприятиям следует вести себя на время траура, однако подчеркнуло, что четко определенных правил по этому поводу нет.
"Скорбь – это личное дело, и могут существовать различные потребности и пожелания относительно почтения памяти ушедшего из жизни короля Харальда. Мы, как отдельные лица, семьи, местные общины, коллективы, организации и страна в целом, должны найти свои собственные способы выражения скорби и сочувствия", – говорится в сообщении правительства.
Флаги на королевских резиденциях, государственных зданиях и военных объектах будут приспущены в связи с трауром.
В полдень церковные колокола по всей стране звонили в связи со смертью короля.
28 августа король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет.
Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.
После смерти короля Харальда V его сын Хокон 28 августа автоматически стал новым королем Норвегии.