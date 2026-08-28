Норвегия объявила национальный траур в связи со смертью короля

В связи со смертью короля Харальда V в пятницу утром Норвегия объявила национальный траур, который продлится с сегодняшнего дня до дня его похорон, дата которых пока не определена.

Об этом объявило норвежское правительство, пишет "Европейская правда".

Правительство отметило, что подготовило рекомендации о том, как гражданам, организациям, муниципалитетам и предприятиям следует вести себя на время траура, однако подчеркнуло, что четко определенных правил по этому поводу нет.

"Скорбь – это личное дело, и могут существовать различные потребности и пожелания относительно почтения памяти ушедшего из жизни короля Харальда. Мы, как отдельные лица, семьи, местные общины, коллективы, организации и страна в целом, должны найти свои собственные способы выражения скорби и сочувствия", – говорится в сообщении правительства.

Флаги на королевских резиденциях, государственных зданиях и военных объектах будут приспущены в связи с трауром.

В полдень церковные колокола по всей стране звонили в связи со смертью короля.

28 августа король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет.

Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.

После смерти короля Харальда V его сын Хокон 28 августа автоматически стал новым королем Норвегии.