Зеленский выразил соболезнования норвежскому народу в связи со смертью короля

Президент Владимир Зеленский от имени Украины выразил соболезнования королевскому дому Норвегии и норвежскому народу в связи со смертью короля Харальда V.

Об этом глава государства написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что король Харальд V олицетворял достоинство, мудрость и непоколебимую преданность своей стране.

"Украина всегда будет помнить его неизменную поддержку и солидарность с украинским народом в самые мрачные дни российской агрессии. В это время глубокой скорби наши мысли – с королевской семьёй и народом Норвегии. Вечная память Его Величеству", – отметил Зеленский.

28 августа король Норвегии Харальд V, старейший монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет.

Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.

После смерти короля Харальда V его сын Хокон 28 августа автоматически стал новым королем Норвегии.

В связи со смертью короля Харальда V в пятницу утром Норвегия объявила национальный траур.