В Ісландії поставили під сумнів наслідки референдуму щодо членства в ЄС

Експрем’єр та лідер ісландської партії "Центр" Сігмюндюр Давид Гюннлейгссон заявив, що позитивний результат майбутнього референдуму про відновлення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу не обов’язково зобов’яже уряд Рейк’явіка фактично поновити переговорний процес.

Про це він сказав в коментарі Politico, пише "Європейська правда".

У суботу, 29 серпня, ісландці мають відповісти на запитання: "Чи слід відновити переговори щодо вступу Ісландії до Європейського Союзу?"

Втім, Гюннлейгссон вважає формулювання питання надто розпливчастим. За його словами, майбутній уряд може формально виконати волю виборців, навіть якщо вони проголосують "Так", просто звернувшись до Брюсселя із запитанням про умови можливого членства, а потім відмовившись від подальшого процесу.

"Якщо я згодом стану міністром закордонних справ або прем’єр-міністром, чи виконаю я це завдання, просто запитавши ЄС: "Що ви готові нам дати?" І чи вважатиметься моя робота виконаною?" – сказав він.

За його словами, чинна влада Ісландії не може чітко пояснити, як саме виконуватиме волю виборців у разі перемоги прихильників відновлення переговорів.

Гюннлейгссон уже очолював уряд Ісландії у 2013–2016 роках. За його прем’єрства країна у 2015 році відкликала заявку на вступ до ЄС після тривалих суперечок, зокрема щодо рибальських квот.

26 серпня писали, що в Ісландії дедалі більше скорочується розрив між прихильниками та противниками відновлення переговорів із ЄС про вступ країни до Євросоюзу напередодні референдуму.

Нещодавно ЗМІ писали, що представники ЄС сподіваються, що референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ допоможе посилити підтримку в Європі приєднання до ЄС інших, менш заможних держав.

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